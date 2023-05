Rai | Carlo Fuortes si dimette | rimetto mandato per bene dell' azienda

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'Amministratore delegatoa Raiha comunicato le sue dimissioni al Ministro'Economia ee Finanze. Sulla decisione,ha affermato: "Da decenni lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interessee istituzioni che ho guidato, privilegiando ilficio generalea collettività rispetto a convenienze di parte''. Ed ha aggiunto: ''Prendo dunque atto che non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro di amministratore delegato''.

L`amministratore ha comunicato le sue dimissioni al ministro dell`Economia e delle Finanze: nell'interesse dell'azienda, non accetto cambiamenti ...