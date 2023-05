Radical chic | fatela finita! Io puzzavo di sugo | lo strepitoso sfogo di Antonella Clerici

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)ha manifestato la sua solidarietà nei confronti di Benedetta Rossi, dopo che quest'ultima è apparsa visibilmente provata e arrabbiata su Instagram a causa degli insulti rivolti a lei da coloro che la considerano "ignorante" e inadatta a trattare argomenti culinari. In particolare, la blogger ha criticato quei "" della cucina che la denigrano per la sua cucina troppo casereccia e ritenuta incompetente. Laha commentato la questione durante la puntata di È sempre mezzogiorno su Rai 1, esprimendo la sua vicinanza alla collega e criticando coloro che le hanno riservato un trattamento simile in passato. La conduttrice ha sostenuto che la cucina deve essere "pop" e non snob, e ha citato il suo stesso caso durante il Festival di Sanremo del 2010, quando molti artisti si ...