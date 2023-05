Quindi? Facciamo finta di niente?

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quella sottile compiacenza verso il razzismo di Emanuele Atturo A un certo punto, durante Atalanta-Juventus, si sentiva una sola frase: “Sei uno zingaro”. Forte, chiara e ripetuta fino alla nausea, fino a sovrastare tutto il resto, fino a renderla l’unico orizzonte sonoro della partita di calcio che si stava giocando. Dusan Vlahovic, la vittima di questi insulti, probabilmente ha provato a ignorare quello che stava accadendo, ha provato forse ad aspettare che passasse come una nuvola passeggera. La partita è proseguita, i calciatori hanno continuato a tirare calci al pallone, fino a che forse non è diventato semplicemente assurdo faredi. Allora Vlahovic si è avvicinato all’arbitro, ha allargato le braccia e gli ha chiesto “Non lo sentite?”. Era cominciato pochi minuti prima, quando Vlahovic aveva avuto un battibecco con Joakim ...

Vlahovic, cosa fare contro gli episodi di razzismo L'Ultimo Uomo

