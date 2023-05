Questa è la maglia EA7 che celebra lo scudetto del Napoli | la divisa ufficiale della grande festa azzurra

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ebbene sì, dopo qualche rinvio, illo scorso giovedì 4 maggio si è matematicamente aggiudicato il suo storico terzo. Dopo il fischio finalepartita - terminata 1-1 alla Dacia Arena di Udine - i moltissimi tifosi giunti nella città friulana per festeggiare assieme alla squadra sono corsi are la vittoria direttamente in campo, mentre le strade dicominciavano a popolarsi e a colorarsi di azzurro. Unacollettiva che è ricominciata qualche giorno dopo anche allo stadio Diego Armando Maradona dopo la partita con la Fiorentina, vinta dalgrazie al solito Osimhen, che ha visto ospiti come Geolier e Liberato. E no, non è assolutamente finita qui. I festeggiamenti adureranno ...