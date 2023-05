Quello che la Schlein non può dire La Bompiani sconvolge la Merlino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Mentre mezzo Pd fugge dal partito per colpa di Elly, l'ultimo della lista è un senatore di peso e prestigio come l'economista Carlo Cottarelli, l'intellettuale Ginevra, anti-Salvini e anti-Meloni in servizio permanente attivo, applaude a scena aperta la segretaria dem. "A me piace molto e sono molto contenta - spiega in studio a L'aria che tira, su La7 -, anche se le manca una cosa, una dichiarazione da fare e forse non la farà mai, forse non la può fare. E' quella a favore della pace. Può darsi che lei non creda alla pace o può darsi anche che le sia difficile scegliere tra perdere metà partito e continuare a mandare armi...". La conduttrice Myrtala interrompe: "Non crede che tutti noi siamo per la pace? C'è un pezzo di Paese che pensa che oggibasta armi all'Ucraina voglia ...