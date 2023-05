Quanto pesa l’idea di un presidenzialismo in Italia La risposta di Sisci

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nelle democrazie serie i voti oltre a contarli bisogna ancherli. Questo perché il numero dei voti va e viene ad ogni elezione, ma il loro “peso” rappresenta la continuità con il passato e la proiezione verso il futuro, interessi profondi e stabilizzanti di un Paese. Se si vuole è un altro modo di parlare della “egemonia culturale” identificata da Gramsci e diventata di moda con gli americani del “soft power”. Così, è certo giusto che i numeri si contino, ma sarebbe ingenuo pensare di nonrli. Al di là quindi del sostegno elettorale odierno o prossimo a favore di una riforma costituzionale in senso presidenziale, allora bisogna pensare anche aoggi tale idea. La proposta cambierebbe l’assetto di amministrazione del Paese e non può essere esaminata in vitro, in astratto, senza considerare gli effetti ...