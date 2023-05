Quanto guadagna Victor Osimehn | cifre irreali per il capocannoniere della serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 8 maggio 2023) Uomo dell’anno inA, ma a che prezzo! È incredibile quello cheil campione ad ogni ora PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questa stagione più che maiOsimhen è diventato uno dei protagonisti indiscussiA e sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori in tutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.