Qualità dell’aria | Bergamo migliora e l’obiettivo fissato per il 2030 è vicino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023). Una significativa riduzione della concentrazione di quasi tutti gli inquinanti dal 2001 a oggi ed in particolare nell’ultimo decennio. Questa l’analisi che si evince dai dati forniti sullache riguarda, in particolare, la città di. Del resto le politiche volute dall’amministrazione comunale in tema di mobilità e di ambiente sono state da sempre molto chiare e precise, le stesse, peraltro, contenute nelle linee di mandato fin dal primo. Nell’area urbana di, secondo le analisi sui dati ARPA Lombardia, ricavati dalle due centraline presenti in città, precisamente in via Meucci, in zona Loreto e in via Garibaldi in centro, si nota una significativa riduzione della concentrazione di quasi tutti gli inquinanti dal 2001 a oggi ed in particolare nell’ultimo ...