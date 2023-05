Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023 | subito eliminate Urgesi | Moratelli | Turati e Colmegna

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di lunedì 8 maggio per il tennis italiano femminile. I primi risultati che arrivano dal Foro Italico, dove sono in corso gliBNL, sono infatti sconfitte. Fuori a testa alta Federica, che ha disputato un ottimo primo set contro la polacca Frech per poi calare alla distanza. 7-6 6-0 il punteggio del match, durato 1h46? e in cui l’azzurra ha avuto alcune ghiotte chance nel primo parziale. In particolare, ha servito per il set sul 5-3 e non ha sfruttato due palle set nel tie-break, perso 11-9. TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI MASCHILE MONTEPREMI FEMMINILE COPERTURA TV A senso unico invece le altre due sfide. Annaè stata sconfitta con un doppio 6-2 dalla francese Dodin in 1h18?. Stesso punteggio per Angelica ...

Al Foro Italico Lorenzo Sonego si allena con il tennista di Carrara in attesa deglid'Italia che prendono il via oggi con...Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di lunedì 8 maggio per il tennis italiano femminile. I primi risultati che arrivano dal Foro Italico, dove sono in corso gliBNL d'Italia 2023 , sono infatti sconfitte. Fuori a testa alta Federica Urgesi , che ha disputato un ottimo primo set contro la polacca Frech per poi calare alla distanza. 7 - 6 6 - 0 ...La prima vittoria azzurra degliBNL d'Italia 2023 è quella di Franco Agamenone . Il tennista italo - argentino, ...per 4 - 6 6 - 1 6 - 2 nel round inaugurale delle- . ...

Internazionali d'Italia, al via le qualificazioni: tutti gli azzurri in campo Tennis Fever

Cominciano oggi le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2023. Ad affrontarle, tra uomini e donne in chiave azzurra, ci sono non meno di 18 tennisti, tutti alla ricerca della maniera di ampliare ...Internazionali d’Italia, qualificazioni al via: ecco gli azzurri in gara oggi. Vediamo insieme i giocatori impegnati al Foro.