Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023 | subito eliminate tutte le azzurre

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di lunedì 8 maggio per il tennis italiano femminile. I primi risultati che arrivano dal Foro Italico, dove sono in corso gliBNL, sono infatti sconfitte. Fuori a testa alta Federica Urgesi, che ha disputato un ottimo primo set contro la polacca Frech per poi calare alla distanza. 7-6 6-0 il punteggio del match, durato 1h46? e in cui l’azzurra ha avuto alcune ghiotte chance nel primo parziale. In particolare, ha servito per il set sul 5-3 e non ha sfruttato due palle set nel tie-break, perso 11-9. TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI MASCHILE MONTEPREMI FEMMINILE COPERTURA TV A senso unico invece le altre due sfide. Anna Turati è stata sconfitta con un doppio 6-2 dalla francese Dodin in 1h18?. Stesso punteggio per Angelica Moratelli, battuta dalla belga Bonaventure ...