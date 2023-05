Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023 | Agamenone al turno decisivo | fuori Vavassori e Gigante

(Di lunedì 8 maggio 2023) Hanno preso il via ledegliBNLe, in campo maschile, arrivano buone notizie per i colori azzurri. Francoè infatti approdato algrazie al successo in rimonta ai danni del finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 e dopo due ore di gioco. Vittoria importante per il numero 170 del mondo, che rispetta il pronostico della vigilia e dà seguito al buon periodo di forma che sta vivendo anche a livello Atp. Al prossimose la vedrà contro il francese Alexandre Muller: in palio un posto nel tabellone principale. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATPMONTEPREMINon ci ...

Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di lunedì 8 maggio per il tennis italiano femminile. I primi risultati che arrivano dal Foro Italico, dove sono in corso gliBNL d'Italia 2023 , sono infatti sconfitte. Fuori a testa alta Federica Urgesi , che ha disputato un ottimo primo set contro la polacca Frech per poi calare alla distanza. 7 - 6 6 - 0

Il recap del primo turno, con tutti i risultati di giornata per quanto riguarda le giocatrice italiane, delle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d'Italia 2023.Cominciano oggi le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2023. Ad affrontarle, tra uomini e donne in chiave azzurra, ci sono non meno di 18 tennisti, tutti alla ricerca della maniera di ampliare ...