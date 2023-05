Qualificazioni Internazionali d’Italia 2023 | Agamenone al turno decisivo | fuori Ferrari

(Di lunedì 8 maggio 2023) Hanno preso il via ledegliBNLe, in campo maschile, arrivano buone notizie per i colori azzurri. Francoè infatti approdato algrazie al successo in rimonta ai danni del finlandese Otto Virtanen con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 e dopo due ore di gioco. Vittoria importante per il numero 170 del mondo, che rispetta il pronostico della vigilia e dà seguito al buon periodo di forma che sta vivendo anche a livello Atp. Al prossimose la vedrà contro il francese Alexandre Muller: in palio un posto nel tabellone principale. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATPMONTEPREMINon ci ...

... con 48 partite in programma su 9 campi, farà il primo test ufficiale con le...della Race per Torino e lo riporterà sul trono mondiale dopo aver giocato una partita aglid'...Cobolli è uno dei Next Gen italiani che presidieranno i tabelloni degli 80esimiBNL d'Italia avendo ricevuto una wild card per le. Ha invece goduto di un invito per il ...GliBNL d'Italia 2023 prendono il via in data odierna, lunedì 8 maggio , con leche rappresentano un concreto sogno per molteplici tennisti professionisti. Tra questi, occhi ...

Cominciano oggi le qualificazioni agli Internazionali d'Italia 2023. Ad affrontarle, tra uomini e donne in chiave azzurra, ci sono non meno di 18 tennisti, tutti alla ricerca della maniera di ampliare ...Flavio Cobolli è entrato nella top 10 della Pepperstone ATP Live Next Gen Race . Il 21enne romano ha così visto ripagati i buoni risultati ...