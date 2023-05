(Di lunedì 8 maggio 2023) Mancano solamente poche ore, l’attesa sta per concludersi. Il primo attesissimo capitolo dell’EuroDerby tra Milan e Inter sta per andare in scena. La Stracittadina meneghina, infatti, avràvolta il valore di semifinale della2022-2023 e, ovviamente, l’asticella della tensione sale a livelli indicibili. Si inizierà mercoledì 10 maggio con la sfida in casa del Milan. Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, già tutto esaurito da tempo, sarà scenario anche del match di ritorno, ovviamente, con l’Inter a fare da padrona di casa nella serata di martedì 16 maggio, sempre alle ore 21.00. A quel punto capiremodelle due squadre raggiungerà la finale. Già, chi volerà a Istanbul per l’atto conclusivo che si giocherà sabato 10 giugno allo stadio Ataturk? L’Inter sembra arrivare con il vento in poppa a ...

Commenta per primo Lecce - Verona 0 - 1 Falcone 6: gol subito sulnon può molto data la deviazione decisiva. Per il resto cerca di tener vivi i suoi. Gendrey 6:di buon ritmo, anche se ci si aspettava più proposizione in fase offensiva. Baschirotto 5,5:...Alla fine, dopo unaun po' travagliata durante laha rifiutato tutte le offerte e ha accettato di cambiare per ben tre volte il pacco, la concorrente siciliana si è ritrovata con due ...Calcio 2022 - 2023 Serie A TabellinoLecce - Hellas Verona Squadra in casa Lecce Squadra avversaria Hellas Verona Allo stadio Via ... alzando una parabola velenosa sullaFalcone è ...

Quale partita di Champions League si vede su Amazon Prime questa settimana Programma, orario e streaming OA Sport

Il Partito Repubblicano del Cile, schieramento ultra conservatore guidato dall'ex candidato alla presidenza José Antonio Kast, è risultato il grande trionfatore delle elezioni tenute domenica per la s ...Mara Zatti, Head of Brand and Communications a PiratinViaggio, racconta la sua storia ai lettori di Tgcom24 Mara, la tua storia parte da lontano, da quella meravigliosa laguna da cui sono salpate molt ...