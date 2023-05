Putin e il sosia Pasquale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 maggio 2023) I giornali tornano a scrivere che al posto dic’è unche lo sostituisce. Ma sarà vero?Vito Vannivia email Gentile lettore, confermo: è un. Lo dice anche il Corriere della sera. Quello che ci fanno vedere è un imitatore e smettiamola di chiamarlo. Chiamiamolo. Non si capisce perché gli ucraini mandino i droni a bombardare il Cremlino: il vero Vladimir è morto l’anno scorso, e su questo non c’è dubbio perché tutti i giornali lo scrissero nel marzo 2022.era stato operato d’urgenza per un tumore e gli restavano pochi giorni di vita. La fonte era molto attendibile: l’intelligence ucraina, nientemeno. Era diventato cieco e, se non fosse morto di tumore, lo avrebbero ucciso poco dopo il Parkinson e le altre malattie. La buonanima prendeva certi farmaci ...