Putin celebra la vittoria sui nazisti | domani la parata con il timore di attacchi di droni sotto le mura del Cremlino

Lo scorso annovi prese parte di persona, mostrando la fotografia di suo padre. Solo un pugno di capi di Stato e di governo stranieri assisterà alla parata Solo un pugno di capi di Stato e di ...Il conflitto tra Russia e Ucraina si sposta sul piano storico in occasione dell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Vladimirsi prepara alla parata sulla Piazza Rossa affermando che è necessario lottare contro gli "attuali eredi ideologici" del nazismo, cioè i governanti di Kiev. Volodymyr Zelensky risponde decidendo ......26 A Odessa colpito magazzino della Croce Rossa con aiuti umanitari 11:37la Giornata della Vittoria: 'Lotta agli eredi dei nazisti" 11:17 Sindaco di Kiev: "Stanotte l'attacco più grave ...

Putin celebra la vittoria, 'lotta agli eredi dei nazisti' - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 439. Putin celebra la vittoria sul Terzo Reich: "Lotta agli eredi dei nazisti". Per Zelensky "la Russia sarà sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo n ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 439. Putin celebra la vittoria sul Terzo Reich: "Lotta agli eredi dei nazisti". Per Zelensky "la Russia sarà sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo n ...