Putin celebra la vittoria | ' lotta agli eredi dei nazisti'

E' necessario opporsi agli "attuali eredi ideologici" del nazismo. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato in occasione del 78/o anniversario della sconfitta del Terzo Reich ai leader di diverse ex repubbliche sovietiche e "ai popoli della Georgia e della Moldavia".

Zelensky ha anche annunciato di voler proporre al Parlamento di anticipare all'8 maggio la giornata della vittoria, finora celebrata in Ucraina il 9 come in Russia.