Pullman con studenti diretto a scuola si ribalta | non ci sarebbero feriti gravi

Paura questa mattina in via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella dove undi studenti diretti verso la scuola si è ribaltato su un fianco. Secondo le prime ... ha perso aderenzal'asfalto ed è ...... da mesi ha preparato tutto: ha piazzato telecamere e operatori in ogni posto, spogliatoi,, ...Grazie di aver dato a noi e a chi non c'è più un'altra data da ricordare" lo striscionevarie ...I labronici, in vantaggio 23 - 26 all'intervallo, hanno caricato sulsolo un punto, ... Primo tempo ricco di marcature,attacchi ispirati e difese rivedibili. Subito al 1' l'estremo dei ...

Pullman non assicurato, bloccata la gita a Torino di una scolaresca LA NAZIONE

Azzano Mella (Brescia) – Grande paura questa mattina, poco prima delle 7, ad Azzano Mella. In via Caduti sul lavoro un pullman, a bordo del quale viaggiavano soprattutto studenti diretti a scuola, si ...Paura questa mattina in via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella dove un pullman di studenti diretti verso la scuola si è ribaltato su un fianco. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone in ...