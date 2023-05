Pullman con a bordo studenti diretti a scuola si ribalta nel Bresciano | le immagini del bus dopo l’incidente

Come riporta il Giornale di Brescia , undi studenti diretti verso la scuola si è ribaltato ... che trasportava circa una ventina di ragazzi, ha perso aderenzal'asfalto ed è finito su un ...Undiretto a scuolaa bordo studenti si è ribaltato su un fianco. E' successo questa mattina un po' prima delle 7 ad Azzano Mella, nel Bresciano. I coinvolti sarebbero una ventina ma non ci ...... da mesi ha preparato tutto: ha piazzato telecamere e operatori in ogni posto, spogliatoi,, ... dopo la vittoria sulla Fiorentina al Maradona,Osimhen come capo popolo, Kim scatenato e il ...

Pullman con studenti si ribalta nel Bresciano: nessun ferito grave RaiNews

Dopo la sconfitta contro il Cittadella che rischia di mandare la squadra campana in C. Rotta la parte esterna del doppio vetro presente sui finestrini del bus.Oggi lunedì 8 maggio in via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, un pullman con a bordo 20 studenti si è rovesciato su un fianco ...