Psg pensa a Mourinho come sostituto di Galtier

(Di lunedì 8 maggio 2023) Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - Il Paris Saint-Germain sta valutando l'ipotesi di assicurarsi l'allenatore dell'As Roma Josedi Christophe, secondo l'emittente francese Rmc Sport. Secondo l'emittente, l'entourage diha negato qualsiasi trattativa diretta, ma il plenipotenziario del Psg Luis Campos ha avuto colloqui con l'agente dell'allenatore, Jorge Mendes. Campos ritiene che il portoghese sia il candidato perfetto per guidare il Psg all'assalto della Champions League. Una prosecuzione del mandato dinel club parigino è improbabile, dopo le uscite anticipate dalla Champions League e dalla Coppa di Francia. La vittoria in campionato non sembra destinata a cambiare il quadro., invece, ha un contratto con la Roma ...

Secondo l'emittente francese Rmc Sport, ila fine stagione chiuderà la parentesi con Christophe Galtier e avrebbe messo lo Special One in cima alla lista dei desideri. Proseguire per un'altra ......sia all'orizzonte un club che abbia ad oggi deciso di puntare forte su di lui (occhio però ale ... Ma cosa neil club Il Messaggero scrive che i Friedkin già stanno valutando alcune ipotesi, ...Per questo motivo sulle sue tracce si muovono le big d'Europa a cominciare dalche cerca la ... Anche il Napoli comincia a fare i compiti a casa eal futuro. Non sarà di certo semplice ...

Il Psg pensa a Josè Mourinho come sostituto di Galtier RaiNews

Parigi, 8 mag. (Adnkronos) – Il Paris Saint-Germain sta valutando l’ipotesi di assicurarsi l’allenatore dell’As Roma Jose Mourinho come sostituto di Christophe Galtier, secondo l’emittente francese Rm ...Da fine gennaio, nelle poche volte in cui lo Special One ha accettato di parlare, i suoi messaggi sono stati sempre chiari e vertono intorno a tre concetti ...