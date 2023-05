PSG | Messi vicino all’Al-Hilal | in Arabia con Jordi Alba e Busquets

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sembra essersi placata la polemica che era scaturita da un viaggio non autorizzato inSaudita, ma il rapporto dicon il PSG, mai stato idilliaco, potrebbe essere arrivato ai suoi minimi storici. La Pulce non è stata convocata per la partita di ieri vinta per 1-3 dai parigini contro il Troyes e il futuro dell’ex numero 10 del Barcellona sembrerebbe essere sempre più distante dalla capitale francese. Marco Verratti e Lionel, giocatori del PSG Il contratto dicon il PSG scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non si starebbe parlando di una possibilità di rinnovo. Come riporta El Chiringuito, invece, il capitano dell’Albiceleste avrebbe accettato la proposta dell’Al-che sarebbe interessato al giocatore da diverso tempo. La Pulce, quindi, raggiungerebbe il suo eterno ...