Psg | la decisione ufficiale su Messi dopo il viaggio segreto in Arabia

PARIGI (FRANCIA) - Clamoroso in casa Psg: Leo Messi è tornato ad allenarsi a Camp des Loges, una settimana dopo il suo viaggio in Arabia Saudita senza permesso. Come ha confermato sui social dalla squ ...L’Al Hilal sta facendo di tutto pur di convincere Lionel Messi a firmare. Il club arabo starebbe pensando di ingaggiare anche gli ex compagni di squadra più stretti dell’argentino tra Barcellona e PSG ...