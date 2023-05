(Di lunedì 8 maggio 2023) Con il motto "Nessun palcoscenico per l'antisemitismo" si sono svolte oggi a Coloniail concerto in città del cofondatore dei Pink Floyd,. Il musicista è da tempo ...

Con il motto "Nessun palcoscenico per l'antisemitismo" si sono svolte oggi a Coloniacontro il concerto in città del cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters. Il musicista è da ...in, ...Il Simon Wiesenthal Center, specializzato nel rintracciare ex nazisti, si oppone alla vendita anche se i ricavati dovrebbero andare in beneficenza perché Helmut Horten fece fortuna in...Come ad ogni celebrazione della vittoria sullanazista, l'8 maggio 1945, la Francia festeggia. Emmanuel Macron ha risalito gli Champs - ... Quest'anno di fronte al rischio di, ...

Proteste in Germania contro Roger Waters, 'è antisemita' - Europa Agenzia ANSA

Con il motto "Nessun palcoscenico per l'antisemitismo" si sono svolte oggi a Colonia proteste contro il concerto in città del cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters. (ANSA) ...Roma, 8 mag. (askanews) - Nuova contestazione per Emmanuel Macron e la sua riforma delle pensioni a Lione. Il presidente francese, dopo ...