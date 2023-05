Protesta allevatori blocca il traffico | agenti scortano bimbo in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSta accompagnando il figlio piccolo a fare la dialisi nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ma rimaneto neldella statale Domiziana causato dalladegli: è successo oggi, all’altezza del comune di Mondragone. Pericolo scampato per ilche è riuscito comunque ad arrivare in tempo ingrazie alla Polizia Locale: su disposizione del comandante della Municipale di Mondragone David Bonuglia, infatti, una pattuglia si è affiancata all’auto con a bordo padre e figlio per scortarla fino a destinazione, consentendo al piccolo di non mancare all’importante appuntamento con i medici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.