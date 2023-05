Pronostici Gare d’Andata Semifinali Coppe Europee

Leggi su seriea24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo il campionato torna la magia delle. Milano scalpita per l’attesissima garadella semifinale di Champions League Milan-Inter, ma idi Superscommesse non fanno preferenze e dedicano il giusto spazio anche ai match delle altre italiane in corsa: Roma e Juventus in Europa League, Fiorentina in Conference. Milan – Inter: X o Goal Si L’attesa è finita: Milan e Inter sono pronte a scendere in campo per contendersi il posto in finale di Champions League. La garatra le due milanesi sarà un equilibrato ma spietato duello, in cui entrambe cercheranno una vittoria importante in vista della gara di ritorno. Il consiglio di Superscommesse è X o Goal Sì, esito con cui si sono conclusi gli ultimi 3 derby con il Milan padrone di casa. Juventus – Siviglia: Under 2.5 I ...