“Promuovi la Tua Musica” | ecco i vincitori della tappa campana

(Di lunedì 8 maggio 2023) NAPOLI – Si è conclusa con successo ladi Napoli di “la Tua” con la straordinaria partecipazione di Tony Cercola. In oltre trent’anni di vita artistica Tony ha collaborato con grandi nomiitaliana e internazionale: Don Cherry, Brian Ferry, Pino Daniele, Eduardo De Crescenzo, Edoardo Bennato e molti altri. A vincere laè stato Evra di Napoli, che passa di diritto alla finalissima del contest che si terrà il 3 giugno a Chieti con ospite Marco Masini. Il premio format radio è stato assegnato a Tiziana Scimone. Apprezzato dalla giuria anche il giovane musicista Gerardo Cappiello. Il tour contest proseguirà il 27 maggio a Milano, il 3 giugno a Chieti e l’8 luglio a Roma. “Siamo soddisfatti del percorso fatto e di tutti gli ...

Il cantautore toscano, inoltre, sarà ospite il 3 giugno della tappa finale di 'la tua musica', in programma al teatro Marrucino di Chieti.

FIRENZE - Si è conclusa con successo la tappa di "Promuovi la tua musica" al teatro Le Laudi di Firenze. Questi i vincitori: I Flames Band - Diego ...