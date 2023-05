Profumi iris | un’anima legnosa | floreale e cipriata

Leggi su amica

(Di lunedì 8 maggio 2023) Fiorisce all’inizio di maggio, godendosi il clima mite e le giornate di sole: l’è il fiore primaverile per eccellenza. Cresce in Toscana, all’ombra degli ulivi, ma viene coltivato anche nel sud della Francia per donare le sue note floreali e legnose, ma anche cipriate di aldeide e violetta alle fragranze. Il suo nome deriva da, la dea greca dell’arcobaleno, nota per essere la messaggera degli dei. Ed è a lei che si lega il significato quasi divino del fiore, che si diceva potesse avvicinare gli uomini alle divinità. Ed è, forse, per questo, che l’è da sempre un simbolo di positività, speranza e comunicazione. Protagonista di molte dei nuovi jus della primavera estate 2023, l’è un fiore complesso, dall’estrazione al suo uso in laboratorio. Per la produzione dei, infatti, non ...