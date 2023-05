Probabili formazioni | Milan-Inter | tra dubbi e infortuni

Tante certezze ma anche qualche dubbio per gli allenatori di Milan e Inter in vista della semifinale di andata di Champions. Per Pioli tutto ruota intorno a Leao: se il portoghese non dovesse ...Indice Cronaca con commento in tempo reale e tabellinoufficiali Convocati Bologna L'arbitro Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Di ...Ecco le:SASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami. All. DionisiBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): ...

Il ministro parla già di rassegnazione. GUFATA - Milan-Inter interessa anche la politica, o meglio le figure della politica. A parlare dell’imminente euroderby di… Leggi ...Alle 20:45 in campo Sassuolo-Bologna, partita che chiude la 34esima partita di campionato. Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 13 Ferrari, 44 Tressol ...