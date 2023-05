Primavera instabile | piogge e temporali almeno fino al weekend  

(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - La seconda settimana di maggio porteràsparsi sull'Italiaal weekend. Il peggioramento meteo più consistente è atteso da mercoledì a causa dell'arrivo sul Mediterraneo di una perturbazione atlantica che si isolerà poi come goccia fredda. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano condizioni di tempoo perturbatoal prossimo weekend. Anche se la stagione primaverile è ormai avanzata permane il suo latoe fresco. Principali modelli che non mostrano significativi cambiamenti per gran parte della seconda decade di maggio. Anche se qualcuno storcerà il naso la pioggia in arrivo servirà tutta visto che veniamo da un inverno avaro di precipitazioni specie al Nord. ...

Meteo, la primavera in pausa per una settimana: torna il maltempo con temporali e calo delle temperature

