Prilepin | il post dall’ospedale | “C’erano 2 bombe | seconda non è esplosa”

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – Zakharha pubblicato un, dopo essere rimasto gravemente ferito nell’attentato di sabato mattina in cui è morto il suo autista e guardia del corpo e dopo essere uscito ieri dal coma farmacologico. “Mi hanno detto chedue. Ma l’attentatore si è impaurito ed è fuggito immediatamente dopo che la prima è. Se fosseanche la, avrebbe ucciso tutti. Lui lo hanno preso”, ha spiegato lo scrittore e combattente fra le fila dei filorussi in Ucraina, riferendosi al suo autista e guardia del corpo morto nell’esplosione avvenuta vicino al paesino di Pionersky, nella regione russa di Nizhny Novgorod. “Era seduto nel sedile del passeggero. L’esplosione è avvenuta in corrispondenza della ruota vicino a cui era seduto ...

... ha comunicato lo stato maggiore delle forze armate ucraine in unsu Facebook. Secondo il ...di Putin (che non era presente al momento dell'attacco) Attentato allo scrittore russo Zakhar, ...Zakharha pubblicato un, dopo essere rimasto gravemente ferito nell'attentato di sabato mattina in cui è morto il suo autista e guardia del corpo e dopo essere uscito ieri dal coma ...... Zakhar, in un villaggio a circa 400 km (250 miglia) a est di Mosca. Il suo autista è ... sotto Putin, l'anniversario è diventato sempre più un'occasione per dare un'immagine della Russia-...

Prilepin, il post dall'ospedale: "C'erano 2 bombe, seconda non è ... Adnkronos

Il Comitato investigativo in Russia ha accusato di terrorismo e traffico di armi Permyakov, arrestato in relazione all'attentato ...Lo scrittore russo Zakhar Prilepin, sopravvissuto ad un attentato ieri, è uscito dal coma farmacologico. Lo riferisce la Tass citando la portavoce dello scrittore, Yelizaveta Kondakov. "Sta bene, cons ...