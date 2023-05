Pressing Ue sul Governo Meloni per la ratifica del Mes

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per ilè tempo di prendere una decisione sul Mes. La discussione sulladel Meccanismo Europeo di Stabilità da parte delitaliano, l’unico Paese dell’Unione a non averlo ancora fatto, secondo quanto riferiscono fonti dell’esecutivo di Bruxelles, sarà posta sul tavolo della riunione dell’Eurogruppo di lunedì prossimo. Bruxelles spinge per l’Ok dell’Italia alladel Mes ma l’Esecutivo è spaccato. Tra una settimana Giorgetti è atteso all’Eurogruppo “Laè una prerogativa dei Parlamenti nazionali e dobbiamo rispettare questo processo”, ha evidenziato un funzionario dell’Ue, precisando, tuttavia, che “l’aspettativa” è che “l’accordo politico” raggiunto tra i rappresentanti dei governi “sia onorato”. “Ascolteremo attentamente come intenda ...