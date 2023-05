Presidenzialismo o premierato? Meglio il secondo e c’è un perché

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 9 maggio il Presidente del Consiglio incontrerà le opposizioni per discutere di riforme costituzionali. Sul tavolo. Da Italia Viva e Azione arriva un primo sì al. Da M5S e Pd invece un secco no a qualsiasi cambiamento. Eppure, il Pd, quantomeno fino all’elezione di Schlein, non aveva chiuso al. Ma oramai lo scontro è politico e i giallo-rossi faranno muro contro muro contro il governo. Comunque vedremo cosa uscirà dall’incontro. Noi avevamo già affrontato la questione delle riforme costituzionali in un nostro speciale su “Nazione Futura” uscito a dicembre scorso, ma ci torniamo oggicrediamo che Meloni e la maggioranza di governo dovrebbero convergere sule lasciar perdereo ...