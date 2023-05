Presente anche a Cittadella | Peppe Mignone | “Ha sbagliato la progettazione | ma Vigorito non lascerà”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVolto noto della movida beneventana, storico commerciante dell’enoteca ‘Frittole‘, in pieno centro storico, Giuseppeha maturato nel tempo un’incrollabile fede a tinte giallorosse. Il calcio ha sempre occupato un ruolo di rilievo nella sua vita, portandolo a calcare da calciatore tanti campi della provincia, ma la Strega ha sempre rappresentato qualcosa di speciale. Tifoso del Benevento,(per gli amici) ha seguito la squadranella trasferta diche, di fatto, ha sancito il ritorno in serie C dei sanniti dopo sette anni di saliscendi tra B e A. “Siamo arrivati allo stadio un quarto d’ora prima del fischio di inizio, nel settore si respirava un’aria da ultima chance, madi rassegnazione“, racconta, “ogni vero tifoso, in ...