Presentato il francobollo per i 75 anni del Senato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Milano, 8 mag. (askanews) - Per celebrare i 75 anni dalla prima seduta del Senato della repubblica è stato presentato a Palazzo Madama un ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Madama per le iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) del Senato. Ad accogliere il capo dello Stato ...