Premier League | De Zerbi ne prende 5 come il Leicester | Southampton a un passo dalla retrocessione

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo le partite del weekend, è terminata in questo insolito lunedì di festa in Inghilterra, in occasione dell'incoronazione...

Il Manchester City è ancora in corsa per la, dove vanta (con un turno in meno) una lunghezza di vantaggio sull' Arsenal demolito nel recente scontro diretto, e per la FA Cup , dove è ...Quando Ranieri vinse clamorosamente il titolo dellacol Leicester, l'anno successivo venne esonerato perché il club pensava di avere uno squadrone del livello del City e del Chelsea. ...Christian Eriksen ha, invece, ricevuto il premio Laureus World Comeback of the Year ("Ritorno dell'anno") dopo essersi ripreso da un arresto cardiaco per tornare in, prima con il ...

Pronostici di oggi 8 maggio, Monday Night con serie A, Premier League e Primeira Liga Infobetting

Ecco tutti i risultati della trentacinquesima giornata di Premier League 2022/23 e la classifica. Il City resta saldo in testa Si chiude la lunga giornata di Premier League che si avvicina al termine.Tralasciando la scelta del Gallo Belotti, che sta balbettando, male, persino nel nostro campionato, Sasa Lukic, ceduto nella Premier League al Fulham, non riesce ad ingranare. Fino ad ora sono dieci ...