(Di lunedì 8 maggio 2023) AGI - Tragico incidente sulla costiera amalfitana. Poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che daconduce a Castiglione un mini bus turistico di una società di Agerola ha sfondato il muro perimetrale della strada volando giù nel vuoto. Il pullman èto per 20 metri finendo contro una casa.l', un uomo sulla trentina e figlio del titolare della società di trasporto turistico con sede ad Agerola, che aveva perso il controllo del proprio mezzo. Non c'erano altri passeggeri a bordo. Il corpo dell'è stato trovato nel letto del torrente Dragone, a poca distanza dall'autobus. Atteso l'arrivo del magistrato di turno per le necessarie valutazioni. Il traffico sulla-Amalfi risulta interrotto.

AGI - Tragico incidente sulla costiera amalfitana. Poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione un mini bus turistico di una società di Agerola ha ...AGI - Tragico incidente sulla costiera amalfitana. Poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 75 che da Ravello conduce a Castiglione un mini bus turistico di una società di Agerola ha ...

Precipita un minibus a Ravello, morto l'autista - MetroNews Metro

Il tragico incidente prima di mezzogiorno: il mezzo ha sfondato il muro perimetrale della strada ed è precipitato per 20 metri finendo contro una casa ...Il mezzo era affollato per via di un guasto alla funicolare, si è schiantato a Marina Grande tra la scogliera e un lido. In ospedale 15 feriti, due più gravi portati a Napoli ...