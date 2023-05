“Pre-Occupiamoci della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia” | in streaming su Adnkronos – domani ore 15

(Di lunedì 8 maggio 2023) () - Le malattie batteriche invasive includono tutte quelle infezioni che “invadono” un ambiente normalmente sterile (liquido cerebrospinale o sangue) con conseguenze molto gravi e spesso fatali, come lae la sepsi. Lameningococcica è un'infezione grave, disabilitante e spesso mortale, seppure rara. Il 10% dei pazienti va incontro al decesso nonostante riceva cure adeguate. Il 10-20% dei sopravvissuti può andare incontro ad amputazioni, danni cerebrali, perdita dell'udito, disturbi dell'apprendimento. Un rischio che, sebbene maggiore nei bambini in tenera età, permane per tutta la vita e interessa particolarmente le persone più fragili, come gli anziani o i soggetti immunodepressi. Ecco perché “Pre-occuparsi” di una patologia così grave come lae, più in generale, come le ...

Da qui nasce 'della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia " tra best practice e bisogno di protezione', un confronto fra cinici ed esperti per favorire la corretta ...Da qui nasce "della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia - tra best practice e bisogno di protezione" , un confronto fra cinici ed esperti per favorire la corretta ...Da qui nasce 'della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia " tra best practice e bisogno di protezione', un confronto fra cinici ed esperti per favorire la corretta ...

“Pre-Occupiamoci della meningite in Veneto e Friuli Venezia Giulia ... Adnkronos

(Adnkronos) - Le malattie batteriche invasive includono tutte quelle infezioni che “invadono” un ambiente normalmente sterile (liquido cerebrospinale o sangue) con conseguenze molto gravi e spesso fat ...