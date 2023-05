Pozzuoli | forte terremoto nella notte

(Di lunedì 8 maggio 2023) Unascossa diè stata avvertita alle 4,28 da tutta la popolazione flegrea. Il sisma di magnitudo 3.4 ha risvegliato dal sonno non solo i puteolani, ma anche gli abitanti delle zone limitrofe. Si è prodotto a 2.7 di profondità con epicentro il vulcano Solfatara. Altre lievi scosse stanno movimentando laputeolana. Il Blog di Giò.

...quando ci sono grandi problemi da affrontare e c'è la sensazione che il male sia più, e viene ... l'Associazione Laici della Misericordia; la Famiglia Camilliana Laica; i fedeli di, ...Qualcuno, all'epoca, propose persino di intitolarglielo, ma il Vescovo di, come è storia, ... Quello era un Napoli, ma sfiduciato, composto da gente stanca di arrivare vicino all'...... direttore scientifico dell'Istituto Telethon di Genetica e Medicina (Tigem) di; Alberto ... Riscontrare ilcoinvolgimento e la competenza di istituti di tutta Italia conferma come l'...

Sciame sismico in corso a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo ... Cronaca Flegrea

POZZUOLI – Dopo la protesta dei cittadini contro la chiusura del passaggio a livello nei pressi del Tempio di Serapide, è l’ex sindaco Vincenzo Figliolia a fare chiarezza. Figliolia interviene dopo la ...Lutto nella politica, è morto Umberto Minopoli: è stato Consigliere del Ministro per lo Sviluppo Economico per le politiche industriali.