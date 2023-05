Ponte sullo Stretto | Rixi | Costo complessivo è di 13 | 5 miliardi - Ok dalla commissione Trasporti al decreto

(Di lunedì 8 maggio 2023) Leggi Anche, bozza dl: 'Progetto esecutivo entro luglio 2024' Leggi Anche, il Cdm approva il- Berlusconi: 'Questa volta non ci fermeranno' Ok al dl sul ...

Leggi AncheStretto, bozza dl: 'Progetto esecutivo entro luglio 2024' Leggi AncheStretto, il Cdm approva il decreto - Berlusconi: 'Questa volta non ci fermeranno' Ok al dl suldalle ...Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi intervenendo sulStretto alle commissioni riunite Trasporti e Ambiente della Camera. "Nel 2011 il costo era di 8,5 miliardi, ...15.20 Rixi: costo totale perè 13,5 mld "Il costo delStretto a noi risulta complessivamente di 13,5 miliardi". Così il sottosegretario Rixi ai Trasporti, alle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera, "per fare chiarezza" sui numeri che ...

Ponte sullo Stretto, Rixi: "Costo complessivo è di 13,5 miliardi" TGCOM

15.20 Rixi: costo totale per Ponte è 13,5 mld "Il costo del Ponte sullo Stretto a noi risulta complessivamente di 13,5 mi- liardi".Così il sottosegretario Rixi ai Trasporti, alle Commissioni Traspo ...Il provvedimento va in Aula domani alle 15. Rixi: "Per l'infrastruttura il costo complessivo è di 13,5 miliardi" (ANSA) ...