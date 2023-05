Ponte di Ferro a Roma chiude per lavori | ecco quando e quanto dureranno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 maggio 2023) Torna chiuso ildi, che per il Giubileo tornerà a dividere i quartieri di viale Marconi e Ostiense/Porto Fluviale. Come sappiamo, quasi un anno fa ilfu gravemente danneggiato da un incendio, sfociato in una delle molteplici baraccopoli presenti sulle sponde del Tevere proprio all’altezza della struttura urbanistica. Ora il passaggio veicolare tornerà chiuso, per un periodo oltretutto di 14 mesi, con i tecnici che dovranno potenziarlo e soprattutto riparare le criticità emerse nelle ultime perizie tecniche in fatto di stabilità. La nuova chiusura delditra Marconi e Porto Fluviale Per rimettere ildiSud a nuovo, sul progetto sono già stati stanziati 7 milioni di euro dal Comune capitolino. Cifre comprensibili, considerato ...