Pompei | supplica sotto la pioggia battente | si prega per la pace in Ucraina

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nonostante laha avuto inizio, sul sagrato del santuario mariano di, la cerimonia dellaalla beata Vergine. La funzione è presieduta, quest’anno, dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. E’ stato il vescovo prelato di, mons. Tommaso Caputo, a fare il benvenuto al cardinale Zuppi ricordando che quest’anno si pregherà in particolar modo per lain. A, da oltre 15 anni, è presente una folta comunità di fedeli ucraini che si ritrovano, ogni domenica, guidati dal loro cappellano per la celebrazione della messa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.