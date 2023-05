Pomigliano | una arteria tra l’area industriale e Avellino | firmato lo schema d’intesa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questa mattina l’assessore al Demanio e Patrimonio della Regione Campania, Antonio Marchiello, il Commissario straordinario del Comune did’Arco, Carolina Iovino, i rappresentanti di Lgs Spa e Leonardo Spa, il presidente di Eav Umberto De Gregorio, il direttore generale del consorzio Asi Napoli, Salvatore Puca, hanno tenuto un incontro volto ad approvare lodi protocollo di intesa tra Regione Campania, Eav, Leonardo, Asi e Comune did’Arco, finalizzato alla concessione della disponibilità al Comune delle aree necessarie per la realizzazione dell’stradale “Sistema integrato di mobilità sostenibile: in bus dalle fabbriche alle stazioni dell’Alta Velocità” oggetto di finanziamento a valere sui fondi Pnrr. Sulle aree di proprietà della Regione Campania – concesse in uso sia ad Eav che a ...