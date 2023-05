Polpette svedesi | pronte in meno di mezz’ora e gustosissime

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lesono una vera chicca: morbidissime e gustose, sono accompagnate da una salsina cremosa che le rende insuperabili. A dire il vero, benché ai giorni nostri siano una specialità nordica dal nome impronunciabile Köttbullar, la loro origine è turca. Fu sul finire del 1.600 che Re Carlo XII, di ritorno da suo esilio nell’Impero Ottomano, le diffuse in Svezia facendole assurgere ad una meritatissima fama. Piaceranno a tutti in famiglia, grandi e piccini faranno a gara per accaparrarsi l’ultima pepita golosa rimasta. Insomma andranno a ruba! Facilissime da preparare, si sposano divinamente con un purè o con una semplice insalata. In breve, state per scoprire un piatto che vi risolverà pranzo o cena in maniera eccellente, soddisfacendo, oltre al pelato, anche quel desiderio di qualcosa di sfizioso e nuovo, così ricorrente in questo ...