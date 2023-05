Polo Logistico Irpinia-Sannio | le componenti politiche ed economiche sottoscrivono un’intesa Video

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Non ci sarà alcuna guerra traedsuldella logistica in Valle Ufita e a Ponte Valentino. Il cammino unitario die Irpina su questo progetto strategico di infrastrutture a servizio dei due poli produttivi è stato sancito con la firma di un documento unitario da parte dei rappresentanti istituzionali delle due province confinanti che vogliono il rilancio del. L’intesa è stata trovata nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento nel corso di una riunione convocata e presieduta dal sindaco Clemente Mastella con l’intervento dei presidenti della Provincia sannita Nino Lombardi e di quella irpina Rizieri Buonopane, e delle omologhe Confindustria Oreste Vigorito e Emilio De Vizia. Presenti anche vertici sanniti e ...

Gravitiamo sull'Ufita che è interessata da un progetto importante come quello della stazione Hirpinia e ci auguriamo anche dal. Le nostre eccellenze risiedono nei nostri borghi, ma ...Se a questo aggiungiamo i lavori per la nuova diga di Genova, il mio impegno a che la Gronda non rimanga solo su carta, ma venga realizzata, il terzo valico, ildi Alessandria, il ...L'acquisto di oro in banca può essere conveniente dal punto di vista, ma il prezzo di ... La Svizzera rappresenta il principaledel commercio mondiale dell'oro, infatti circa il 60% dell'...

Polo logistico a Medesano, i cittadini chiedono un'assemblea pubblica La Repubblica

Bergamo, 5 mag. (askanews) - Non si ferma la crescita della Isocell Precompressi S.p.A., azienda bergamasca specializzata nella realizzazione ...Lo sviluppatore immobiliare Bauwo sta costruendo per Maersk in Germania la seconda piattaforma logistica europea dedicata alle batterie per veicoli elettrici, dopo quella già operativa in Repubblica C ...