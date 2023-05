' Pogba non sta bene di testa | va aiutato' | Makelele si appella alla Juve

Dopo i quasi venti minuti col Lecce, 17 più recupero, a Bergamo in uno scontro diretto Paulha giocato l'ultima mezz'ora abbondante, 25 minuti più i 10 di recupero: è il suo massimo ......Claude Makelele ha parlato in occasione dei Laureus Sport Awards di Parigi. L'ex centrocampista di Real Madrid e Chelsea si è espresso sulla stagione di Paulcon la Juventus .puoi fare bene in campo sestai bene con le cose fuori dal calcio,solo lui ma tutti i giocatori. Per fare bene in campo, per dare il 100%, tutte le cose devono stare in ordine, al ...

