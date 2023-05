(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA - Michel, ex presidente Uefa e bandiera della Juve , è stato intercettato dai cronisti a margine dell'evento 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup': da ex10 del passato, non poteva ...

Nessun dubbio per, che spiega che Messi "ha visione, ha un sinistro bellissimo, fa giocare gli altri" . Meno facile invece individuarne uno tra i giovani: "I giovani Il calcio è molto ...Silenzio, parla Le Roi. In un'intervista a La Stampa Michelparla della sua vicenda giudiziaria ('Cosa mi rimane Solo l'idea di un complotto per farmi ...anche sul caso - Vlahovic Infine... Ed saluta nella nostra lingua e: 'È l'unica lingua straniera che parlo. Dopo aver cantato ... 76, e 15 Oro. Numeri vertiginosi che fanno di lui il cantante internazionale più premiato ...

Platini rivela senza paura: "Il miglior numero 10 Non ho dubbi" Corriere dello Sport

Alessandra Amoroso prende il platino per Camera 209, diventando l'artista donna italiana con più platini in assoluto dal 2009.Matteo Paolillo, attore di Mare Fuori, ha rivelato com'è per lui scrivere canzoni per la serie che poi cantano altri.