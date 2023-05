Le parole di Michelin ricordo di Vialli: "Gianluca spera che sorridiamo anche oggi, era una persona felice, allegra" Michel, a Sky Sport, ha voluto ricordare così Gianluca Vialli. Di seguito le parole dell'ex Juve. "Molta malinconia, Vialli era una bella persona. Quest'anno è importante essere vicini a chi era ...Solo n Italia la sua carriera vanta 1 disco di Diamante ( Shape of you), 76, e 15 Oro, ed è ... E ora in occasione dell'uscita dell'album più intimo e profondo, ' - 'a tutto il mondo il ...Tra i protagonisti c'è sempre Zola e poi sono attesi Michel, Roberto Donadoni, Attilio Lombardo, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Borja Valero, Thomas Berthold e Mark Streit. 3 maggio ...

Platini ricorda Vialli: «Era una bella persona, sorridiamo alla sua memoria» Calcio News 24

Miley Cyrus rispolvera un trend degli anni 2000 e sfoggia la tinta bi-color, che promette di essere la tendenza della prossima estate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...