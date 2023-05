Platini attacca Ceferin e Infantino | “Sono due usurpatori di poltrone | non fanno calcio ma politica”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Michelha rilasciato un’intervista a La Stampa, toccando vari temi: “di. Nei loro programmi non c’è alcuna riforma, solo. Io facevo, mentre loro pensano a incassare più soldi“. L’ex calciatore della Juventus ha poi aggiunto: “Quando ho smesso di essere il presidente dell’Uefa ilè uscito dai miei programmi. So chi vince e come vanno le partite, ma la mia vita dipende da altro. Ogni tanto mi capita di guardare partite, ma può succedere che mi scocci e cambi canale dopo dieci minuti. Allo stadio non ci vado più. In tribuna non mi vogliono visto che la squadra di casa perde sempre“. Sul caso Vlahovic, invece: “La società è razzista, non è semplice tenere fuori il ...

... amatissimo in Italia dove nella sua carriera ha vinto un disco di Diamante, 76, e 15 oro, ... Ed'The end of Youth', 'Color Blind' e 'Sycamore' lasciandosi andare, con quest'ultima ...... "Su Hakimi : non sgasa più, nonla profondità, mi sembra in soggezione in mezzo a quei ... "Infatti gente come Van Basten , Paolo Rossi oha dovuto smettere di giocare presto" e ancora: ...... amatissimo in Italia dove nella sua carriera ha vinto un disco di Diamante, 76, e 15 oro, ... Ed'The end of Youth', 'Color Blind' e 'Sycamore' lasciandosi andare, con quest'ultima ...

Platini attacca Ceferin e Infantino: "Sono due usurpatori di poltrone ... SPORTFACE.IT

Dalla serie tv alla realtà. L’attore Giacomo Giorgio, che interpreta Ciro Ricci in Mare Fuori, in occasione della partecipazione del collega e amico, Matteo Paolillo, al concerto del primo maggio, ha ...Dal gol di Platini a quello di Cristiano Ronaldo: andiamo alla scoperta dei match tra Juve e Lecce del passato ...