Pioggia di bombe sull' Ucraina | droni e missili | la Russia mostra i muscoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi russi. È questo il bilancio arrivato nelle prime ore dell'8 maggio, quando Mosca ha lanciato un altro attacco su larga scala contro l', mirando in particolare a Kiev e Odessa. Nella capitale tre persone sono rimaste ferite in esplosioni nel distretto di Solomyanskyi, mentre altre due sono rimaste ferite quando il relitto di un drone è caduto nel distretto di Sviatoshynskyi, entrambi a ovest del centro della capitale, gli aggiornamenti forniti dal sindaco Klitschko tramite il suo canale ufficiale Telegram. Due feriti del distretto di Sviatoshynskyi sono stati trasferiti in ospedale. Klitschko in seguito ha aggiunto che il relitto di un drone è caduto su un edificio a due piani nel distretto di Sviatoshynskyi, aggiungendo che le esplosioni sono continuate a Kiev. L'amministrazione militare della ...

