PIERGIORGIO CAMILLI | “VIVA RAI2 È UN PROGRAMMA CULT UNICO NEL SUO GENERE” ESCLUSIVA

(Di lunedì 8 maggio 2023), il regista di, il problema rivelazione della stagione tv, si racconta a BubinoBlog. Firma del morning show di Fiorello e di tanti successi della tv italiana,si è raccontato al nostro Luca Germanò con tanti aneddoti e curiosità sul dietro le quinte del piccolo schermo tra Rai e Mediaset. Buona lettura e grazie della disponibilità. Come è nata la tua passione per la regia? La mia passione è iniziata per caso. Ho iniziato lavorare in tv come figurante durante l’università. Sono sempre stato molto curioso e ho cominciato guardarmi intorno, ho fatto la gavetta vera in tv facendo qualsiasi cosa fino alla scoperta dell’esistenza della regia e da li è stato amore a prima vista. Il percorso l’ho fatto tutto, assistente, aiuto ed infine regista. Non senza ...