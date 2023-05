Picchia il fratello disabile e i genitori a Volla | arrestato

(Di lunedì 8 maggio 2023)e ile poi li caccia di casa. All’arrivo dei Carabinieri, aggredisce anche loroile i. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della tenenza di Cercola hannoper maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne di, già noto alle forze dell’ordine. Come già accaduto in passato, il giovane ha minacciato eto ianziani e il. Li ha, in seguito, costretti a lasciare casa. Le vittime hanno allertato il 112. Quando i militari sono arrivati sul posto il ...

Picchia fratello disabile e genitori, poi li caccia di casa Edizione Napoli

